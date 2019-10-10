Рынок в Ленинском районе Ярославля сохранится

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-10T17:47:01+03:00

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Информация о продаже Ленинского рынка озадачила ярославцев, ведь здесь закупаются не только местные жители, многие приезжают сюда из других районов. Не удивительно, что этот вопрос на встрече председателя муниципалитета Ярославля Артура Евфремова с журналистами был поднят одним из первых.

- В плане приватизации Ленинский рынок значится. Решение было принято не сразу, мы прекрасно понимаем, что это центр притяжения, своего рода социальная среда. Поэтому, чтобы и рынок был сохранен, и бюджет получил по максимуму, - сказал Артер Ефремов. – Нам говорят, что объект убыточен, но мы знаем, что он может быть прибыльным. Дилемма была серьезная: оставить его городу и дождаться этой прибыли, либо все же продать, но с условием обязательного сохранения на этом месте рынка.

В итоге пошли по второму варианту. Рынок все же будет выставлен на торги, стартовая сумма - 145 миллионов рублей. Однако для тех, кто там закупается, мало что должно поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU