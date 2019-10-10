Лесоруба из Ярославской области оштрафовали на 825 тысяч рублей
Предприимчивый лесоруб работал в Пошехонском районе. Во время проверки выяснилось, что на трех лесосеках объем вырубленной древесины значительно превышает цифру, прописанную в документах. Кроме того, арендатор вырубал не те деревья, которые значились в лесной декларации, а более ценные породы.
- Объем незаконных вырубок составил более 2 тысяч кубометров. Сумма ущерба – 58 миллионов рублей. При этом уплата штрафа не освобождает нарушителя от возмещения причиненного ущерба, - отметил начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Анатолий Машнин.
Арендатор пытался обжаловать постановление в суде, но у него ничего не получилось. Областной суд также поддержал позицию департамента. Сейчас идет процесс по взысканию ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU