Лесоруба из Ярославской области оштрафовали на 825 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-10T11:15:17+03:00

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Предприимчивый лесоруб работал в Пошехонском районе. Во время проверки выяснилось, что на трех лесосеках объем вырубленной древесины значительно превышает цифру, прописанную в документах. Кроме того, арендатор вырубал не те деревья, которые значились в лесной декларации, а более ценные породы.

- Объем незаконных вырубок составил более 2 тысяч кубометров. Сумма ущерба – 58 миллионов рублей. При этом уплата штрафа не освобождает нарушителя от возмещения причиненного ущерба, - отметил начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Анатолий Машнин.

Арендатор пытался обжаловать постановление в суде, но у него ничего не получилось. Областной суд также поддержал позицию департамента. Сейчас идет процесс по взысканию ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU