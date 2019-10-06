Холод и ледяные осадки: в Ярославскую область идет арктический циклон

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-06T11:16:30+03:00

Всю неделю температура днем не превысит 5 градусов Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Не ждите огромных очередей на шиномонтаже, «переобувайтесь» заранее

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Уже на этой неделе в Ярославской области резко похолодает. Также синоптики обещают снег, и даже метель.

В понедельник, 7 октября, в регион придет арктический циклон. Он и станет причиной резкого похолодания и ледяных осадков.

Всю неделю температура днем не превысит 5 градусов, а ночами ртуть в термометре будет опускаться до 0.

К выходным планируется небольшое потепление – до 8 градусов.

Из-за дневных осадков и ночных заморозков возможно обледенение асфальтового покрытия. Выпавший снег усилит скольжение. Во избежание «дня жестянщика» позаботьтесь о шиномонтаже заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU