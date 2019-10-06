Холод и ледяные осадки: в Ярославскую область идет арктический циклон
Уже на этой неделе в Ярославской области резко похолодает. Также синоптики обещают снег, и даже метель.
В понедельник, 7 октября, в регион придет арктический циклон. Он и станет причиной резкого похолодания и ледяных осадков.
Всю неделю температура днем не превысит 5 градусов, а ночами ртуть в термометре будет опускаться до 0.
К выходным планируется небольшое потепление – до 8 градусов.
Из-за дневных осадков и ночных заморозков возможно обледенение асфальтового покрытия. Выпавший снег усилит скольжение. Во избежание «дня жестянщика» позаботьтесь о шиномонтаже заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU