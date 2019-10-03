С ароматами московского мусора: ярославцы сфотографировали черно-коричневую реку Нору
В соцсетях появились фотографии реки Норы. Кадры сделала подписчица паблика «Жесть Ярославль».
– Цвет реки не передать – коричнево-черный, – жалуется ярославна. – И пузыри по всей речке…
Тему тут же подхватили активные горожане. Кто-то вспоминал, как в детстве на Норе ловили рыбу, другие связывают цвет речки с мусорным полигоном «Скоково» и вытекающими фильтратами, которые имеют «аромат московского мусора».
– Очистные сооружения там до сих пор не закупили, – пишут в комментариях.
Кстати, местные жители уверяют, что река запаха не имеет, и их тревожит только ее цвет.
ИСТОЧНИК KP.RU