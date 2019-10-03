С ароматами московского мусора: ярославцы сфотографировали черно-коричневую реку Нору

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-03T12:53:12+03:00

Местные жители считают, что виной всему мусорный полигон «Скоково»

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В соцсетях появились фотографии реки Норы. Кадры сделала подписчица паблика «Жесть Ярославль».

– Цвет реки не передать – коричнево-черный, – жалуется ярославна. – И пузыри по всей речке…

Тему тут же подхватили активные горожане. Кто-то вспоминал, как в детстве на Норе ловили рыбу, другие связывают цвет речки с мусорным полигоном «Скоково» и вытекающими фильтратами, которые имеют «аромат московского мусора».

– Очистные сооружения там до сих пор не закупили, – пишут в комментариях.

Кстати, местные жители уверяют, что река запаха не имеет, и их тревожит только ее цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU