В центре Рыбинска 28 сентября будет ограничено движение автомобилей

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-27T20:22:04+03:00

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В центре Рыбинска в связи с проведением городского праздника «День купца» ограничат движение автомобилей. Мероприятие пройдёт в городе 28 сентября 2019 года с половины двенадцатого утра до 16 часов дня. - Проехать будет нельзя по Волжской набережной на участке от улицы Стоялой до Соборной площади, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - Кроме того, движение будет заблокировано на улице Стоялой на участке от Волжской набережной до улицы Чкалова. Кроме того, 28 сентября, с половины девятого утра на вышеуказанных участках будет запрещена парковка транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU