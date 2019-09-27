В Ярославле «ювелир» принимал в ремонт драгоценные украшения и исчезал

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-27T19:25:29+03:00

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В Ярославле осудили 48-летнего местного жителя, который выдавал себя за ювелира и воровал у людей драгоценности. Установлено, что в 2016 и 2017 годах в преступник открыл ювелирные мастерские «Пчелка» на улице Светлой и «Волшебник» на проспекте Машиностроителей.

- Мужчина принимал от клиентов изделия из золота и серебра, лом золота для ремонта или изготовления новых ювелирных изделий, выдавал им квитанции о принятии драгоценных металлов, устанавливал срок исполнения заказа, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако по истечении установленного им срока заказ не выполнял, на телефонные звонки заказчиков не отвечал, в мастерской появлялся редко.

Весной 2017 года ювелир уехал в Амурскую область на поиски золота, в это время сотрудники УФССП арестовали имущество подсудимого, а арендодатель расторг с ним договоры. По приезде вину мужчина не признал, а суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU