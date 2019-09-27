В Ярославле открылся межрегиональный фестиваль музейных путешествий
В Ярославле 27 сентября состоялось торжественное открытие межрегионального фестиваля музейных путешествий «Музейный ретрит». Дата открытия мероприятия совпала с празднованием Дня туризма.
- Основные мероприятия фестиваля будут проходить в течение четырех уикендов золотой осени: 28-29 сентября и 5-6, 12-13, 19-20 октября, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Специальные программы пройдут на 30 музейных площадках в Ярославле, Гаврилов-Яме, Мышкине, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске, Угличе, селе Вятском и Борисоглебском районе.
Во время фестиваля можно будет увидеть, как создаются ярославские эмали, в Вятском – всех желающих угостят огуречным вареньем, а в Гаврилов-Яме гостей фестиваля наймут на работу к «льняному королю». Помимо этого участники фестиваля смогут совершить 15 авторских экскурсионных прогулок.
ИСТОЧНИК KP.RU