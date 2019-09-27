В Ярославле открылся межрегиональный фестиваль музейных путешествий

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-27T18:27:39+03:00

Мероприятие будет проходить в регионе в течение четырех уикендов: 28-29 сентября, 5-6 , 12-13 и 19-20 октября

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В Ярославле 27 сентября состоялось торжественное открытие межрегионального фестиваля музейных путешествий «Музейный ретрит». Дата открытия мероприятия совпала с празднованием Дня туризма.

- Основные мероприятия фестиваля будут проходить в течение четырех уикендов золотой осени: 28-29 сентября и 5-6, 12-13, 19-20 октября, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Специальные программы пройдут на 30 музейных площадках в Ярославле, Гаврилов-Яме, Мышкине, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске, Угличе, селе Вятском и Борисоглебском районе.

Во время фестиваля можно будет увидеть, как создаются ярославские эмали, в Вятском – всех желающих угостят огуречным вареньем, а в Гаврилов-Яме гостей фестиваля наймут на работу к «льняному королю». Помимо этого участники фестиваля смогут совершить 15 авторских экскурсионных прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU