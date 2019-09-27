СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-27T17:26:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу Ростовского района Ярославской области Сергея Шокина оштрафуют за ДТП. Авария случилась в декабре прошлого года в Борисоглебском районе. Шокин не справился с управлением и вылетел с дороги. Вместе с ним в автомобиле находилась коллега. Ее с травмами увезли в больницу.

- При движении по Т-образному нерегулируемому перекрестку автодороги водитель не учел метеорологические условия, а также видимость в направлении движения, вследствие чего совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору линии электропередач, в результате ДТП пассажирка этого транспортного средства получила повреждения, - говорится в материалах дела.

Сам Шокин вину не признал. Он пояснил, что ехал с разрешенной скоростью - 90 км/час. Но на проезжей части была снежная каша. А так как по этой дороге он ехал впервые, то ориентировался на установленные дорожные знаки.

- Знак «Уступите дорогу» был установлен лишь непосредственно перед перекрестком, а должен был быть установлен еще и за 150-300 м до перекрестка. Отсутствовал также знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости». В связи с отсутствием указанных дорожных знаков, он не был своевременно проинформирован о приближении к опасному участку дороги, - приводят слова Шохина в материалах дела.

Соответственно истинным виновником ДТП, по мнению обвиняемого, является лицо, ответственное за дислокацию дорожных знаков на этом участке автодороги. Пассажирка претензий к водителю не предъявила.

Но суд все же признал главу Ростова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

- Согласно правилам дорожного движения водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - обосновали в суде.

В итоге Борисоглебский районный суд приговорил Шокина к штрафу в пятнадцать тысяч рублей. Чиновник попытался обжаловать решение, но 27 сентября Ярославский областной суд рассмотрел его жалобу и оставил вынесенный ранее приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU