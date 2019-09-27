В Ярославской области полицейский помогал черным риелторам отбирать квартиры у стариков
В Ярославле расследуется громкое уголовное дело банды черных риелторов. Сегодня стало известно, что мошенники работали не одни – информацию, по версии следствия, им предоставлял бывщий сотрудник одного из территориальных отделов полиции.
Оперативный дежурный Ростовского отдела сообщал преступникам об одиноких пенсионерах, в собственности которых были квартиры. За это банда платила ему деньги. Оборотень в погонах стал седьмым фигурантом дела.
- В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Бывшему сотруднику МВД предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взяток
ИСТОЧНИК KP.RU