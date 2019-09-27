2019-09-27T17:21:40+03:00
Происшествия

В Ярославской области полицейский помогал черным риелторам отбирать квартиры у стариков

Его поймали и арестовали
Роман РЫЖИКОВ
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Бывшему сотруднику МВД предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взятокБывшему сотруднику МВД предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взятокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ярославле расследуется громкое уголовное дело банды черных риелторов. Сегодня стало известно, что мошенники работали не одни – информацию, по версии следствия, им предоставлял бывщий сотрудник одного из территориальных отделов полиции.

Оперативный дежурный Ростовского отдела сообщал преступникам об одиноких пенсионерах, в собственности которых были квартиры. За это банда платила ему деньги. Оборотень в погонах стал седьмым фигурантом дела.

- В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Бывшему сотруднику МВД предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взяток

ИСТОЧНИК KP.RU

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