2019-09-27T16:50:44+03:00
Общество

Жители Ярославской области убрали из лесов 1700 кубометров отходов

Субботники проходили в рамках акции «Очистим лес от мусора»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Участие в мероприятии приняли около 1200 человек.Участие в мероприятии приняли около 1200 человек.Фото: Правительство Ярославской области
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С начала мая на территории Ярославской области в рамках акции «Очистим лес от мусора еженедельно проходили субботники. Жители региона убрали более 1700 кубометров отходов, ликвидировав при этом более 70 крупных свалок.

- Сегодня, 27 сентября в Любимском, Тутаевском, Угличском и Ярославском лесничествах прошли заключительные субботники, - рассказали в пресс-службе Правительства региона. - участие в мероприятии приняли около 1200 человек.

За пол года ярославцы убрали примерно 90 гектаров лесных массивов. Стоит отметить, что подобная акция проводилась на территории Ярославской области уже в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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