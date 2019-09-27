Жители Ярославской области убрали из лесов 1700 кубометров отходов
С начала мая на территории Ярославской области в рамках акции «Очистим лес от мусора еженедельно проходили субботники. Жители региона убрали более 1700 кубометров отходов, ликвидировав при этом более 70 крупных свалок.
- Сегодня, 27 сентября в Любимском, Тутаевском, Угличском и Ярославском лесничествах прошли заключительные субботники, - рассказали в пресс-службе Правительства региона. - участие в мероприятии приняли около 1200 человек.
За пол года ярославцы убрали примерно 90 гектаров лесных массивов. Стоит отметить, что подобная акция проводилась на территории Ярославской области уже в третий раз.
ИСТОЧНИК KP.RU