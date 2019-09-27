2019-09-27T16:10:25+03:00
Общество

Ярославцы спросили у губернатора, спал ли он в шапке

А заодно узнали его имя
Екатерина РЯБЦЕВА
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Интересно, ответит ли губернатор ярославцамИнтересно, ответит ли губернатор ярославцамФото: Евгения ГУСЕВА
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Горожане, уставшие мерзнуть в своих квартирах, решили через соцсети обратиться к Дмитрию Миронову. В комментариях некоторые пользователи паблика «Подслушано в Ярославле» наконец-то узнали, как зовут губернатора.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич, добрый день.

Скажите, вы когда-нибудь спали в шапке? Нет, не на сеновале или в стройотряде. А в собственной квартире. В самом центре Ярославля. В 21 веке. Нет, не приходилось???

А мне вот сегодня пришлось надеть ночью шапку. Я не могла иначе согреться даже под тремя одеялами. Это потому что отопительный сезон у нас исключительно по плану, а на улице больше недели среднесуточная температура ниже 8 градусов. И здравый смысл здесь никому не интересен.

Дома на термометре 14 градусов. Обогреватель включить невозможно, так как сегодня отключили электричество.

Мне 34 года. Я молодая и активная женщина. Но даже мне невозможно существовать в таких условиях. Что уж говорить про парализованных стариков и грудных малышей.

Кстати, о малышах. О каком росте рождаемости может идти речь, если муж, взглянув на свою жену в носках, пижаме с начесом и шапке, потеряет всякий интерес к тому самому действу, в результате которого рождаются дети?

Может я чего-то не знаю, чего-то очень важного, например, о ходе проведения очередного эксперимента над населением с целью выявить сверхчеловеков?

Будьте здоровы!

С уважением, Людмила К.»

ИСТОЧНИК KP.RU

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