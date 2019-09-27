МегаФон представил цифровые бизнес-решения на Ярградфоруме

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-27T16:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

МегаФон принял участие во II Ярославском межрегиональном градостроительном форуме, который прошел 26-27 сентября. На мероприятии был представлен ряд цифровых бизнес-сервисов, и в том числе – «Умное ЖКХ» и «Цифровая управляющая компания».

II Ярославский межрегиональный градостроительный форум «Градостроительная политика. Новое измерение» - это площадка для обсуждения и выработки стратегических направлений градостроительной политики. Однако в этом году тематка мероприятия была существенно расширена, поэтому одной из тем для дискуссий стала цифровизация как инструмент оптимизации управления развитием территорий и городским хозяйством.

На сессии, посвященной анализу кейсов внедрения технологий умного города, директор ЯРО СЗФ ПАО «МегаФон» Сергей Обичкин рассказал о возможностях сервиса «Умное ЖКХ» и перспективах распространения интернета вещей в сегменте учета ресурсов. «Умное ЖКХ» ориентирован на решение задач поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и застройщиков недвижимости, предоставляя широкий спектр возможностей по дистанционному контролю энергоресурсов. Решение базиурется на стандарте узкополосного доступа NB-IoT и прошла апробацию в жилых домах Иннополиса.

В ходе сессии «Инновации в управлении жилищным фондом» Сергей Обичкин представил решение «Умное ЖКХ», обеспечивающее максимально удобное, технологичное и продуктивное взаимодействие жителей многоквартирных домов c их управляющей компанией. Решение реализовано в соответствии с концепцией интернета вещей на базе стандарта NBIoT.

В демозоне МегаФона можно было посмотреть, как работает личный кабинет сервиса «Умное ЖКХ», а также ознакомиться с другими бизнес-решениями компании, среди которых – «Экологический мониторинг», «Контроль грузов» и «МегаФон Рекрутика».

«МегаФон является одним из лидеров российского рынка интернета вещей. Нам удалось разработал целую экосистему IoT-решений, которые могут принести пользу как бизнесу, так и муниципалитетам, - рассказывает Сергей Обичкин. – Наши разработки являются составной частью концепции умного города и повзоляют существенно повысить эффктивность управления городским хозяйством. Такие решения – уже не завтрашний день: их можно и нужно применять уже сегодня. Созданная нами сеть NB-IoT позволяет это делать, открывая уникальные возможности поддержки приложений для различных индустрий, в том числе ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU