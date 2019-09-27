«Ростелеком» подключил полторы тысячи номеров мобильной связи
На территории Ярославский области корпоративные клиенты за шесть месяцев работы сотовой связи «Ростелекома» подключили полторы тысячи номеров. Среди пользователей нового сервиса как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. Чтобы подключить услугу, нужно выбрать один из тарифных планов линейки «Вызов» или пакетное предложение «Быть в плюсе», сообщает пресс-служба компании.
«Мы предлагаем бизнесу неограниченные звонки на номера «Ростелекома» по всей стране и солидные пакеты минут для вызовов на номера других операторов. Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях активно пользуются, безлимитны. Оплачивать счета за услуги связи можно в течение 30 дней. При этом неиспользованные за месяц минуты, сообщения и гигабайты автоматически переносятся на следующий период. Для среднего и малого бизнеса особенно выгодно предложение «Быть в плюсе». Оно позволит не только подключить проводной интернет и сотовую связь, но и выбрать нужный цифровой сервис со скидкой. Перейти в сеть «Ростелекома» можно с бесплатным сохранением своего номера», - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.
В линейке «Вызов» действуют три тарифных плана. В пакет «Быть в плюсе» входят базовые сервисы: высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь.
ИСТОЧНИК KP.RU