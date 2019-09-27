«Ростелеком» подключил полторы тысячи номеров мобильной связи

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-27T15:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Ярославский области корпоративные клиенты за шесть месяцев работы сотовой связи «Ростелекома» подключили полторы тысячи номеров. Среди пользователей нового сервиса как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. Чтобы подключить услугу, нужно выбрать один из тарифных планов линейки «Вызов» или пакетное предложение «Быть в плюсе», сообщает пресс-служба компании.

«Мы предлагаем бизнесу неограниченные звонки на номера «Ростелекома» по всей стране и солидные пакеты минут для вызовов на номера других операторов. Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях активно пользуются, безлимитны. Оплачивать счета за услуги связи можно в течение 30 дней. При этом неиспользованные за месяц минуты, сообщения и гигабайты автоматически переносятся на следующий период. Для среднего и малого бизнеса особенно выгодно предложение «Быть в плюсе». Оно позволит не только подключить проводной интернет и сотовую связь, но и выбрать нужный цифровой сервис со скидкой. Перейти в сеть «Ростелекома» можно с бесплатным сохранением своего номера», - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

В линейке «Вызов» действуют три тарифных плана. В пакет «Быть в плюсе» входят базовые сервисы: высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь.

ИСТОЧНИК KP.RU