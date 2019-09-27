2019-09-27T15:01:21+03:00
Экономика

«Ростелеком» подключил полторы тысячи номеров мобильной связи

Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Ярославский области корпоративные клиенты за шесть месяцев работы сотовой связи «Ростелекома» подключили полторы тысячи номеров. Среди пользователей нового сервиса как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. Чтобы подключить услугу, нужно выбрать один из тарифных планов линейки «Вызов» или пакетное предложение «Быть в плюсе», сообщает пресс-служба компании.

«Мы предлагаем бизнесу неограниченные звонки на номера «Ростелекома» по всей стране и солидные пакеты минут для вызовов на номера других операторов. Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях активно пользуются, безлимитны. Оплачивать счета за услуги связи можно в течение 30 дней. При этом неиспользованные за месяц минуты, сообщения и гигабайты автоматически переносятся на следующий период. Для среднего и малого бизнеса особенно выгодно предложение «Быть в плюсе». Оно позволит не только подключить проводной интернет и сотовую связь, но и выбрать нужный цифровой сервис со скидкой. Перейти в сеть «Ростелекома» можно с бесплатным сохранением своего номера», - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

В линейке «Вызов» действуют три тарифных плана. В пакет «Быть в плюсе» входят базовые сервисы: высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клоун Пенивайз в зловещем костюме открыл кирпичный завод в центре Ярославля
Ярославский суд выпустил директора завода дорожных машин из-под стражи и отправил под домашний арест
Клуб Криштиану Роналду опростоволосился, перепутав хоккеистов с футболистами
Работники железнодорожной станции обнаружили под Ярославлем снаряды первой степени опасности
В Ярославской области пропала женщина с тремя фамилиями и психическим заболеванием
Под Ярославлем трактор столкнулся с легковушкой. Пассажир иномарки погиб
В Ярославской области мошенницы подходили на улице к прохожим и заставляли брать кредиты
Ярославец накопил долгов по кредиту и чуть не лишился любимого гаджета
В Ярославской области за сутки сгорели хозпомещение, дача и мусор в многоквартирном доме
В Ярославле потеплеет на пару градусов
Ярославские судебные приставы арестовали у братьев-бизнесменов тягачи и иномарку
Абоненты Tele2 могут продавать минуты и гигабайты