2019-09-27T14:56:28+03:00
Общество

Клоун Пенивайз в зловещем костюме открыл кирпичный завод в центре Ярославля

В Ярославле какой-то умник по ночам встречает вышедших из кино
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ЯрославльLive/vk.comФото: ЯрославльLive/vk.com
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Недавно вышла в свет вторая часть фильма ужасов «ОНО». Как и в прошлом году, не обошлось без фриков, желающих попугать людей после просмотра ужастика и оторвать кусочек хайпа. Ярославль не остался в стороне. Клоун с красным шариком встречает людей на Красной площади.

- Интересно, не боится, что какой-нибудь сильно впечатлительный водитель может поддать газку? – пишут пользователи социальных сетей. А некоторые и вовсе собираются навалять тумаков.

Некоторые утверждают, что испугались не на шутку.

- Открыл "кирпичный завод", - иронизируют пользователи.

Другие вполне справедливо отмечают, что бояться надо живых, а не всякую нечисть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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