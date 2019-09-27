Клоун Пенивайз в зловещем костюме открыл кирпичный завод в центре Ярославля
Недавно вышла в свет вторая часть фильма ужасов «ОНО». Как и в прошлом году, не обошлось без фриков, желающих попугать людей после просмотра ужастика и оторвать кусочек хайпа. Ярославль не остался в стороне. Клоун с красным шариком встречает людей на Красной площади.
- Интересно, не боится, что какой-нибудь сильно впечатлительный водитель может поддать газку? – пишут пользователи социальных сетей. А некоторые и вовсе собираются навалять тумаков.
Некоторые утверждают, что испугались не на шутку.
- Открыл "кирпичный завод", - иронизируют пользователи.
Другие вполне справедливо отмечают, что бояться надо живых, а не всякую нечисть.
ИСТОЧНИК KP.RU