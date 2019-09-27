2019-09-27T13:00:22+03:00
Спорт

Клуб Криштиану Роналду опростоволосился, перепутав хоккеистов с футболистами

«Ювентус» пригласил болельщиков сразиться с ярославским «Локомотивом»
Роман РЫЖИКОВ
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На льду долго пролежать не получитсяНа льду долго пролежать не получитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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SMM-щики знаменитого Ювентуса сели в лужу, пригласив своих болельщиков на матч против ярославского «Локомотива». Клуб, за который играет Криштиану Роналду, перепутал хоккеистов с московскими футболистами из одноименной команды. Ошибку заметили только через час, но от внимательных подписчиков Твиттера конфуз не ускользнул.

Фото: Juventus FC/vk.com

Фото: Juventus FC/vk.com

Напомним, недавно ярославский хоккейный клуб освободил от должности канадского тренера Крейга Мактавиша после череды неудач на льду. Новое назначение болельщикам «Бронепоезда» по душе не пришлось.

Отметим, что уже в первой игре без Мактавиша «Локомотив» разгромил рижский «Динамо»

ИСТОЧНИК KP.RU

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