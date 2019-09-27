Клуб Криштиану Роналду опростоволосился, перепутав хоккеистов с футболистами
SMM-щики знаменитого Ювентуса сели в лужу, пригласив своих болельщиков на матч против ярославского «Локомотива». Клуб, за который играет Криштиану Роналду, перепутал хоккеистов с московскими футболистами из одноименной команды. Ошибку заметили только через час, но от внимательных подписчиков Твиттера конфуз не ускользнул.
Фото: Juventus FC/vk.com
Напомним, недавно ярославский хоккейный клуб освободил от должности канадского тренера Крейга Мактавиша после череды неудач на льду. Новое назначение болельщикам «Бронепоезда» по душе не пришлось.
Отметим, что уже в первой игре без Мактавиша «Локомотив» разгромил рижский «Динамо»
ИСТОЧНИК KP.RU