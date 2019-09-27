Работники железнодорожной станции обнаружили под Ярославлем снаряды первой степени опасности

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-27T12:24:44+03:00

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В Некоузском районе Ярославской области в деревне Пуршево работники станции обходили железнодорожные пути и обнаружили что-то похожее на артиллерийские снаряды. Они оперативно сообщили об этом в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники инженерно- технической группы ОМОН Управления Росгвардии.

Специалисты выяснили, что находка – 33 артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра. Снаряды Великой Отечественной войны. Они представляют первую степень опасности.

– С соблюдением всех мер безопасности снаряды вывезены в ближайший песчаный карьер для уничтожения накладным зарядом, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU