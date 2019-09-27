Работники железнодорожной станции обнаружили под Ярославлем снаряды первой степени опасности
В Некоузском районе Ярославской области в деревне Пуршево работники станции обходили железнодорожные пути и обнаружили что-то похожее на артиллерийские снаряды. Они оперативно сообщили об этом в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники инженерно- технической группы ОМОН Управления Росгвардии.
Специалисты выяснили, что находка – 33 артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра. Снаряды Великой Отечественной войны. Они представляют первую степень опасности.
– С соблюдением всех мер безопасности снаряды вывезены в ближайший песчаный карьер для уничтожения накладным зарядом, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU