2019-09-27T12:24:44+03:00
Происшествия

Работники железнодорожной станции обнаружили под Ярославлем снаряды первой степени опасности

На место приехали росгвардейцы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Фото предоставлено РосгвардиейФото предоставлено Росгвардией
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В Некоузском районе Ярославской области в деревне Пуршево работники станции обходили железнодорожные пути и обнаружили что-то похожее на артиллерийские снаряды. Они оперативно сообщили об этом в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники инженерно- технической группы ОМОН Управления Росгвардии.

Специалисты выяснили, что находка – 33 артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра. Снаряды Великой Отечественной войны. Они представляют первую степень опасности.

– С соблюдением всех мер безопасности снаряды вывезены в ближайший песчаный карьер для уничтожения накладным зарядом, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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