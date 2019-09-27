2019-09-27T10:59:46+03:00
Происшествия

В Ярославской области пропала женщина с тремя фамилиями и психическим заболеванием

Без таблеток она может вести себя неадекватно
Роман РЫЖИКОВ
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У пропавшей женщины проблемы с психикойУ пропавшей женщины проблемы с психикой
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В Ярославской области пропала женщина, которая страдает психическим заболеванием. 44-летняя Малева Татьяна ушла из дома в поселке Купанское Переславля-Залесского 14 сентября. Куда она направилась, неизвестно, во что была одета – тоже. Может представляться другими фамилиями: Чернышова или Сорокина.

Женщина невысокого роста, около 166см, среднего телосложения. Волосы темные с проседью, глаза зеленые.

- Без приема таблеток мама может вести себя странно, а ее речь может быть бессвязна, - рассказала дочь пропавшей женщины. По ее словам, она исчезала и раньше, но предупреждала близких.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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