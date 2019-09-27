Под Ярославлем трактор столкнулся с легковушкой. Пассажир иномарки погиб

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-27T10:57:08+03:00

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В четверг, 26 сентября, в Некрасовском районе на 45 километре трассы Москва-Холмогоры около 18.45 произошла авария.

Трактор, за рулем которого был 68-летний мужчина, столкнулся с «Хендай Солярис».

Управлял иномаркой 58-летний мужчина, он нуждается в амбулаторном лечении.

Пассажир легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU