Под Ярославлем трактор столкнулся с легковушкой. Пассажир иномарки погиб
Водитель «Хендай» нуждается в лечении
ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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В четверг, 26 сентября, в Некрасовском районе на 45 километре трассы Москва-Холмогоры около 18.45 произошла авария.
Трактор, за рулем которого был 68-летний мужчина, столкнулся с «Хендай Солярис».
Управлял иномаркой 58-летний мужчина, он нуждается в амбулаторном лечении.
Пассажир легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU