2019-09-27T10:01:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области мошенницы подходили на улице к прохожим и заставляли брать кредиты

За это они обещали хорошую работу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Угличском районе 66-летний местный житель обратился в полицию. Мужчина рассказал, что в начале сентября две женщины пытались его обмануть и хотели лишить 50 тысяч рублей.

Оказалось, что причастны к этому 50-летняя и 28-летняя мошенницы. Они нигде не работали и уже были судимы.

Женщины подошли к мужчине на улице и предложили ему хорошую работу. Она заключалась в том, чтобы оформить на себя кредит, получить деньги и передать их злоумышленницам.

Они специально выбирали неблагополучных горожан и заманивали их легкими деньгами.

– Установлена их причастность к совершению пяти аналогичных преступлений на территории Ярославской области, а также устанавливается причастность к другим преступлениям, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Воровок заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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