Ярославец накопил долгов по кредиту и чуть не лишился любимого гаджета
Приставы хотели арестовать его планшет
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Житель Ярославля оформил в банке кредит. Однако мужчина отнесся к этому безответственно и не пытался его погасить. Представители банка пошли в суд, где и вынесли решении о взыскании 100 тысяч рублей судебными приставами.
Было возбуждено судебное производство.
Но и это в нужной мере не подействовало на ярославца. Тогда приставы-исполнители арестовали у него планшет. Такая мера оказалась самой действенной.
– Должник, не желая расставаться с имуществом предпочел расстаться с долгом, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU