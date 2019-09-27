Ярославец накопил долгов по кредиту и чуть не лишился любимого гаджета

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-27T08:18:13+03:00

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Житель Ярославля оформил в банке кредит. Однако мужчина отнесся к этому безответственно и не пытался его погасить. Представители банка пошли в суд, где и вынесли решении о взыскании 100 тысяч рублей судебными приставами.

Было возбуждено судебное производство.

Но и это в нужной мере не подействовало на ярославца. Тогда приставы-исполнители арестовали у него планшет. Такая мера оказалась самой действенной.

– Должник, не желая расставаться с имуществом предпочел расстаться с долгом, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU