В Ярославской области за сутки сгорели хозпомещение, дача и мусор в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-27T07:33:11+03:00

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За последние сутки, 26 сентября, в Ярославской области сгорели дачный дом, хозяйственная постройка и помещение в многоквартирном доме.

Сначала в 16.39 в пожарную службу поступило сообщение, что в селе Дунилово Большесельского муниципального района произошло возгорание в многоквартирном доме. Тушить пожар приехали 2 машины и 5 человек. Уже через 10 минут огонь ликвидировали. Он уничтожил полметра мусора. Никто не пострадал.

Чуть позже, в 17.48 в Рыбинске на улице Приборостроителей вспыхнул дачный дом. На место происшествия тут же выехали 2 машины и 9 сотрудников МЧС. Языки пламени захватили 20 квадратных метров строения. Обошлось без пострадавших.

Следующий пожар тоже случился в Рыбинске на улице Цимлянской рядом с домом №3. Там загорелась 12 метров хозяйственной постройки. Также никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU