В Ярославле потеплеет на пару градусов

26 Сент. 22:04 2019-09-26T22:04:24+03:00

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В Ярославской немного потеплеет. Ближайшие дни будет облачная с прояснениями погода, местами выпадут небольшие осадки в виде дождя. Ночью ожидается туман.

Подует западный ветер: 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -1 градуса. Днем потеплеет до +5, +10 градусов.

Метеорологическая видимость будет хорошая, но при тумане ухудшится до 1000 метров.

К концу недели ожидается потепление до +12 градусов и проливные дожди.

Одевайтесь теплее, не забывайте про перчатки и шапки, но и не убирайте далеко осеннее пальто. Возможно, осень еще вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU