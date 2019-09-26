2019-09-26T17:14:00+03:00
Общество

График подключения отопления в Ярославле 2019

Мэрия показала, когда и какие дома начнут обогревать
Роман РЫЖИКОВ
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Мерзнуть осталось еще не многоМерзнуть осталось еще не многоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Ярославля выложила график подключения отопления в жилых домах. Правда, чиновники тут же оговорились, мол, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании могут сдвигать указанные сроки. И добавили: если что-то пойдет не так, звоните в ЕДД по 40-40-40.

Напомним, 23 сентября на общегородском совещании ИО директора ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что к 27 сентября батареи уже должны нагреться в большинстве домов ярославцев. Кажется, у графика другие планы на этот счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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