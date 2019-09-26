График подключения отопления в Ярославле 2019
Мэрия показала, когда и какие дома начнут обогревать
Мерзнуть осталось еще не многоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Ярославля выложила график подключения отопления в жилых домах. Правда, чиновники тут же оговорились, мол, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании могут сдвигать указанные сроки. И добавили: если что-то пойдет не так, звоните в ЕДД по 40-40-40.
Напомним, 23 сентября на общегородском совещании ИО директора ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что к 27 сентября батареи уже должны нагреться в большинстве домов ярославцев. Кажется, у графика другие планы на этот счет.
ИСТОЧНИК KP.RU