График подключения отопления в Ярославле 2019

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-26T17:14:00+03:00

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Мэрия Ярославля выложила график подключения отопления в жилых домах. Правда, чиновники тут же оговорились, мол, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании могут сдвигать указанные сроки. И добавили: если что-то пойдет не так, звоните в ЕДД по 40-40-40.

Напомним, 23 сентября на общегородском совещании ИО директора ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что к 27 сентября батареи уже должны нагреться в большинстве домов ярославцев. Кажется, у графика другие планы на этот счет.

ИСТОЧНИК KP.RU