Ярославца, который послал полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-26T15:27:02+03:00

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Прокуратура Дзержинского района Ярославля поддержала обвинение по делу 29-летнего мужчины, оскорбившего полицейского. Инцидент произошёл в конце марта 2019 года. Полицейские получили сообщение о драке, которая началась у одного из торговых центров по Ленинградскому проспекту.

- На момент прибытия был установлен мужчина в состоянии опьянения, который вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Игнорируя требования полицейских, обвиняемый грубо высказывался в их адрес оскорбления, унижая честь и достоинство последних.

В ходе следствия преступник раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU