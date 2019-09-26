2019-09-26T15:27:02+03:00
Общество

Ярославца, который послал полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей

В момент совершения преступления мужчина был пьян
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ходе следствия преступник раскаялся в содеянном.В ходе следствия преступник раскаялся в содеянном.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Дзержинского района Ярославля поддержала обвинение по делу 29-летнего мужчины, оскорбившего полицейского. Инцидент произошёл в конце марта 2019 года. Полицейские получили сообщение о драке, которая началась у одного из торговых центров по Ленинградскому проспекту.

- На момент прибытия был установлен мужчина в состоянии опьянения, который вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Игнорируя требования полицейских, обвиняемый грубо высказывался в их адрес оскорбления, унижая честь и достоинство последних.

В ходе следствия преступник раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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