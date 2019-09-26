В Рыбинске скорректировали проект берегоукрепления на Стрелке
В Рыбинске откорректируют проектно-сметную документацию по берегоукреплению в Казанском микрорайоне.
Согласно техническому заданию нужно изменить уровень высотной отметки, восстановить две гранитные лестницы и сохранить откос из каменной наброски.
В настоящий момент техзадание согласовывается в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ в Москве.
Берегоукрепление на Стрелке будет идти в течение двух лет. Изменения в проекте не должны отразиться на графике работ подрядчика.
– Работы на объекте планируется возобновить после поставки шпунта для сооружения береговой стенки. По графику на нижнем уровне берега необходимо выполнить в 2019 году, – прокомментировал ситуацию начальник управления строительства Георгий Киреев.
ИСТОЧНИК KP.RU