В Рыбинске скорректировали проект берегоукрепления на Стрелке

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-26T15:09:47+03:00

Согласно техническому заданию нужно изменить уровень высотной отметки, восстановить две гранитные лестницы и сохранить откос из каменной наброски Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске откорректируют проектно-сметную документацию по берегоукреплению в Казанском микрорайоне.

Согласно техническому заданию нужно изменить уровень высотной отметки, восстановить две гранитные лестницы и сохранить откос из каменной наброски.

В настоящий момент техзадание согласовывается в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ в Москве.

Берегоукрепление на Стрелке будет идти в течение двух лет. Изменения в проекте не должны отразиться на графике работ подрядчика.

– Работы на объекте планируется возобновить после поставки шпунта для сооружения береговой стенки. По графику на нижнем уровне берега необходимо выполнить в 2019 году, – прокомментировал ситуацию начальник управления строительства Георгий Киреев.

ИСТОЧНИК KP.RU