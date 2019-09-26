2019-09-26T15:09:47+03:00
Общество

В Рыбинске скорректировали проект берегоукрепления на Стрелке

Техзадание согласовывается в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Согласно техническому заданию нужно изменить уровень высотной отметки, восстановить две гранитные лестницы и сохранить откос из каменной наброскиСогласно техническому заданию нужно изменить уровень высотной отметки, восстановить две гранитные лестницы и сохранить откос из каменной наброскиФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске откорректируют проектно-сметную документацию по берегоукреплению в Казанском микрорайоне.

Согласно техническому заданию нужно изменить уровень высотной отметки, восстановить две гранитные лестницы и сохранить откос из каменной наброски.

В настоящий момент техзадание согласовывается в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ в Москве.

Берегоукрепление на Стрелке будет идти в течение двух лет. Изменения в проекте не должны отразиться на графике работ подрядчика.

– Работы на объекте планируется возобновить после поставки шпунта для сооружения береговой стенки. По графику на нижнем уровне берега необходимо выполнить в 2019 году, – прокомментировал ситуацию начальник управления строительства Георгий Киреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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