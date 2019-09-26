В Ярославле задержали сотрудника ИК-1 за взятку в крупном размере
Молодой оперуполномоченный ярославской ИК-1 к успеху шел. Но не дошел – задержали за взятку в крупном размере. Мужчину подозревают в том, что за денежки он обещал простить одному из заключенных нарушения установленного порядка отбывания наказания.
Между тем, адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова сообщает о задержании сотрудника ИК-1, который, якобы, вымогал у заключенного полмиллиона рублей.
Отметим, в Следственном комитете более подробную информацию не разглашают «в интересах следствия».
Напомним также, во ФСИН прокомментировали «массовую» драку на территории колонии. В ведомстве сообщили, что в потасовке участвовали двое, и им уже оказана медицинская помощь. У общественников на этот счет другое мнение
ИСТОЧНИК KP.RU