В Ярославле задержали сотрудника ИК-1 за взятку в крупном размере

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-26T15:02:59+03:00

Кажется, сегодня в УФСИН плохой день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Молодой оперуполномоченный ярославской ИК-1 к успеху шел. Но не дошел – задержали за взятку в крупном размере. Мужчину подозревают в том, что за денежки он обещал простить одному из заключенных нарушения установленного порядка отбывания наказания.

Между тем, адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова сообщает о задержании сотрудника ИК-1, который, якобы, вымогал у заключенного полмиллиона рублей.

Отметим, в Следственном комитете более подробную информацию не разглашают «в интересах следствия».

Напомним также, во ФСИН прокомментировали «массовую» драку на территории колонии. В ведомстве сообщили, что в потасовке участвовали двое, и им уже оказана медицинская помощь. У общественников на этот счет другое мнение

ИСТОЧНИК KP.RU