Ирина Бирюкова: в ярославской ИК-1 произошла массовая драка
Адвокат Общественного вердикта Ирина Бирюкова сообщила, что в ярославской ИК-1 произошла массовая драка. По ее информации, конфликт произошел ночью на межнациональной почве. Якобы, в потасовке участвовало «значительное» количество заключенных , «чуть ли не половина колонии». Один из участников в больнице.
В УФСИН сообщили, что участников было всего двое.
-На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа. Осужденным оказана медицинская помощь, - сообщила пресс-секретарь УФСИН России по Ярославской области.
В ведомстве сообщили, что колония работает в штатном режиме
ИСТОЧНИК KP.RU