2019-09-26T13:41:00+03:00
Происшествия

Ирина Бирюкова: в ярославской ИК-1 произошла массовая драка

УФСИН: подрались двое
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Колония работает в штатном режимеКолония работает в штатном режимеФото: Роман РЫЖИКОВ
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Адвокат Общественного вердикта Ирина Бирюкова сообщила, что в ярославской ИК-1 произошла массовая драка. По ее информации, конфликт произошел ночью на межнациональной почве. Якобы, в потасовке участвовало «значительное» количество заключенных , «чуть ли не половина колонии». Один из участников в больнице.

В УФСИН сообщили, что участников было всего двое.

-На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа. Осужденным оказана медицинская помощь, - сообщила пресс-секретарь УФСИН России по Ярославской области.

В ведомстве сообщили, что колония работает в штатном режиме

ИСТОЧНИК KP.RU

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