В центре Ярославля ржавеет исторический забор с символами Великой Победы

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-26T12:50:22+03:00

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Ярославский активист Сергей Казанский просит чиновников и общественность обратить внимание на судьбу исторического забора в центре города. Речь идет о чугунном ограждении у ротонды на Первомайской улице.

- Это ограждение появилось здесь в 1960-1961 годах. На ограждении изображены пятиконечные звезды и дубовые венки – очевидно, что в честь Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы всей страной будем отмечать в следующем году. Но сейчас над забором нависла угроза уничтожения, - рассказал Сергей Казанский.

Ограждение заржавело, часть секций отсутствует. Активист говорит, что обращался в мэрию с просьбой починить ограду, но там ответили отказом, сославшись на то, что и сама ротонда и часть территории около нее уже передана в частные руки, соответственно тратить казенные деньги на реставрацию ограды не законно. Сергей Львович пытался подойти к вопросу с другой стороны – добиться включение ограды в список выявленных объектов культурного наследия, чтобы ни у кого не возникло желания снести его. Но в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области особой ценности в заборе не нашли.

Ограждение сейчас стало практически бесхозным.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Теперь активист планирует еще раз обратиться в правительство области – уже к заместителю председателя правительства Роману Колесову, чтобы запрос о заборе рассмотрели вновь. Также он надеется на поддержку горожан в этом деле.

А вы как считаете, нужно ли сохранять наследие советской эпохи в Ярославле?

Части секций уже нет.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU