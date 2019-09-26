Палец опух и заболел: ярославская школьница надела подаренное колечко и не смогла его снять

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-26T12:38:46+03:00

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К спасателям Центра гражданской защиты приехала 15-летняя девушка. Она учится в 9 классе в одной из школ Фрунзенского района.

Школьнице подарили кольцо. Она надела его на безымянный палец, но не могла снять. Палец начел распухать, а у девушки начались сначала неприятные ощущения, а потом боли.

Спасатели намотали нитку на фалангу и полили моющее средство, но это не помогло. Из-за опухоли пришлось удалить украшение с помощью миниатюрной пилы. Вся процедура заняла 10 минут.

Школьница сначала плакала, едва отвечая на вопросы спасателей, а потом уже улыбалась и благодарила их. За помощью к специалистам она приехала вместе с папой.

ИСТОЧНИК KP.RU