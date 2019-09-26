Рыбинец превратил объект культурного наследия в автомойку

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-26T12:04:42+03:00

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В Рыбинске предприниматель открыл шиномонтаж и автомойку в бывшей коюшне усадьбы Тюменева. Старинное здание на улице Герцена – объект культурного наследия федерального значения, было построено в 1810 году.

По инициативе рыбинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры местная прокуратура проверила ситуацию и выявила ряд нарушений. Оказалось, автомойка находится в общественно-деловой зоне исторического центра города, что противоречит требованиям земельного и градостроительного законодательства. Во-вторых, у собственника нет никаких документов, которые позволяли бы приспособить историческое здание к такому использованию, стало быть, это попросту небезопасно.

Иск о запрете использования старинной конюшни в качестве автомойки уже передан в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU