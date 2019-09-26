Удачный дебют Александра Ардашева на капитанском мостике «Локомотива»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-26T07:43:36+03:00

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Тренерский дебют нового тренера ярославцев получился исключительно удачным. Хоть и не в рядах лидеров КХЛ сейчас рижское «Динамо», однако слабых соперников в лиге нет, а для победы над любой командой надо выкладываться по полной. Вот именно эту установку и довел до своих новых подопечных чемпион России в составе ярославского «Торпедо» и «Локомотива» Александр Ардашев.

Во втором периоде атаки наших стали более уверенными. Вперед пошли и защитники. В середине периода Артем Ильенко активно поработал за воротами рижан и выложил шайбу подключившемуся Максиму Осипову – 2:0, первый гол защитника в сезоне. Перед самым перерывом Осипов заработал еще одно очко, за результативный пас Николая Коваленко, который очень давно не огорчал вратарей – 3:0. Примеру Осипова последовал и да Коста, который в третьем периоде тоже добыл второй балл, но уже голевой, когда завершал розыгрыш «лишнего». Уверенная победа команды Александра Ардашева пока может приостановить усилия руководства ярославского клуба по поиску маститого кандидата на капитанский мостик «Локомотива».

«Локомотив» - «Динамо» (Рига) – 4:0(1:0;2:0;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU