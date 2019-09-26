2019-09-26T07:43:36+03:00
Спорт

Удачный дебют Александра Ардашева на капитанском мостике «Локомотива»

Ярославский «бронепоезд» дома всухую обыграл рижское «Динамо»
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
"Локомотив" - "Динамо" (Рига)"Локомотив" - "Динамо" (Рига)Фото: Андрей КОМИССАРОВ
Изменить размер текста:

Тренерский дебют нового тренера ярославцев получился исключительно удачным. Хоть и не в рядах лидеров КХЛ сейчас рижское «Динамо», однако слабых соперников в лиге нет, а для победы над любой командой надо выкладываться по полной. Вот именно эту установку и довел до своих новых подопечных чемпион России в составе ярославского «Торпедо» и «Локомотива» Александр Ардашев.

"Локомотив" - "Динамо" (Рига) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

"Локомотив" - "Динамо" (Рига)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Во втором периоде атаки наших стали более уверенными. Вперед пошли и защитники. В середине периода Артем Ильенко активно поработал за воротами рижан и выложил шайбу подключившемуся Максиму Осипову – 2:0, первый гол защитника в сезоне. Перед самым перерывом Осипов заработал еще одно очко, за результативный пас Николая Коваленко, который очень давно не огорчал вратарей – 3:0. Примеру Осипова последовал и да Коста, который в третьем периоде тоже добыл второй балл, но уже голевой, когда завершал розыгрыш «лишнего». Уверенная победа команды Александра Ардашева пока может приостановить усилия руководства ярославского клуба по поиску маститого кандидата на капитанский мостик «Локомотива».

«Локомотив» - «Динамо» (Рига) – 4:0(1:0;2:0;1:0)

"Локомотив" - "Динамо" (Рига) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

"Локомотив" - "Динамо" (Рига)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Световые консоли и инсталляции: в Ярославле начали готовиться к Новому году
Ярославский «Шинник» в матче с «Сочи» показал, как порядок бьет класс
В Ярославской области ремонтируют объездную дорогу Карабиха – Веденье
Ярославец выпил и стащил у случайного знакомого пистолет
Ярославская поликлиника №1 с улицы Пушкина переехала на проспект Октября
В Ярославле могут начать работу мобильные газозаправочные станции
В Ярославле может появиться повременный проездной
В мэрии рассматривают вариант запуска трамваев в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля
В ярославском транспорте начнут тестировать систему безналичной оплаты проезда
Ярославского бизнесмена обвиняют в мошенничестве с белковым питанием для психбольных
В Угличе началась проверка по факту ДТП, в котором пострадал водитель
В Ярославской области «Инфинити» влетела в дом. Водитель в больнице
RockestraLive в Ярославле 4 октября
Крупнейшее в регионе животноводческое предприятие «Вощажниково» признано банкротом
В Ярославле осудят мужчину, хранившего дома наркотики в крупном размере
Похороны пешеходного перехода могут стать пророчеством для самих пешеходов
Ярославцу, убежавшему из магазина с шоколадной пастой, грозит тюрьма
В ярославских школах, садиках и больницах стало тепло
Трупы в шахте лифта. Ярославские следователи ищут причастных к преступлению сотрудников долгостроя
Леонид Агутин пригласил на встречу девушку из Рыбинска после удачного кавера
В Ярославле любительница быстрой езды чуть не лишилась айфона из-за штрафов
Два трупа в шахте лифта. Подростки сделали страшную находку в ярославском недострое
Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет
Мэрия Ярославля: многодетные семьи получат полмиллиона на погашение ипотеки
Девочки, не ссорьтесь! В Ярославле женщина переломала подруге ребра и нос
Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску
В Ярославле поймали серийного похитителя шуруповертов
В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с полицией