Ярославский «Шинник» в матче с «Сочи» показал, как порядок бьет класс

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-26T07:29:21+03:00

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Трудно припомнить такой затяжной футбол на ярославском стадионе, который немало повидал в своей истории. Более двух с половиной часов на «Шиннике» решался вопрос о праве выступать в следующем этапе Кубка России. У команды «Сочи», представляющей премьер-лигу, были все козыри для того, чтобы переиграть «Шинник» и отстоять честь элитного дивизиона футбольной России.

Сочинцы заметно превосходили ярославцев в росте, потому абсолютно большинство дуэлей заканчивались в их пользу. И в техническом плане гости выглядели предпочтительнее классом. Однако наставник «Шинника» Александр Побегалов так подготовил своих парней к этой важной в стратегическом аспекте игре, что наблюдавшие ход футбольной баталии могли видеть наглядную реализацию известной формулы «Порядок бьет класс». Более высокие классом гости натолкнулись на строгую игровую дисциплину ребят «Михалыча», не позволявшим им разгуляться на поле «Шинника». Настолько четко действовали наши ребята, что можно было только восхищаться. В качестве характеристики игры «Шинника» вполне хватало нескольких слов: «На поле была команда», где каждый отрабатывал за себя и за того парня. Подстраховка была отменной.

За все 120 минут игры, включая дополнительное время, у ворот Станислава Антипина только один раз возникла голевая ситуация, когда случился выход «один в ноль». Правда, не совсем «в ноль», потому что защитники до последнего противостояли форварду, а еще и Антипин блестяще парировал удар.

Наш вратарь вообще был на поле самой заметной фигурой. Наградой ему за это стал «сухой счет» в основное и в добавочное время. Конечно, атаки ярославцев тоже следует отметить, но не хватало голевой концовки у стремительных комбинаций. Короче, все 129 минут игры на поле было жарко с обеих сторон, но защита была лучше нападения, потому все должно было решиться серии пенальти. Болельщики, которые в этот холодноватый вечер пришли на «Шинник», наверняка не пожалели о проведенном здесь времени. Трудно припомнить, когда на «Шиннике» исход матча решался в самом последнем пенальти. Антипин кулаком отбил мяч и появился шанс одним ударом вывести «Шинник» в 1/8 финала Кубка. Право исполнить последний пенальти выпало юному Ивану Олейникову, который не дрогнул и вызвал на трибунах бурю восторга !

Шинник» - «Сочи» -0:0 дв (Пен 5:4).

ИСТОЧНИК KP.RU