Следствие разберется, как в Ярославле утонул дебаркадер

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-26T09:11:50+03:00

В настоящее время следователи занимаются поднятием утонувшего дебаркадера. Северо-Западное СУ на транспорте СКР

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Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР разберется, как и почему затонул плавучий объект «Д-241» 25 августа 2019 года в акватории реки Волга в районе поселка Парково.

То, что дебаркадер ушел под воду, принесло его владельцу значительные финансовые потери, поэтому уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

В настоящее время следствием принимаются меры к поднятию дебаркадера, чтобы точно установить сумму причиненного ущерба. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU