В Ярославле идет замена аварийных балок Добрынинского путепровода

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-26T09:48:46+03:00

В рамках капитального ремонта уже заменены прогнившие элементы на четырех из семи пролетных строений

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В 2019 году из федерального бюджета дополнительно 15 регионам было выделено пять миллиардов рублей на 17 значимых объектов инфраструктуры. Один из них – ярославский путепровод, находящийся в аварийном состоянии.

Сейчас на объекте заняты порядка 50 человек и десять единиц техники. В конце этой недели начнется демонтаж конструкций. Подрядчик планирует производить работы в два этапа. На первом будет полностью перекрыта одна половина путепровода. После завершения работ на ней перейдут на вторую.

Сейчас на объекте продолжается замена подферменников, на них будут монтироваться новые железобетонные балки. После выхода из жилой зоны численность рабочих увеличат, и они начнут работать круглосуточно. Представители компании-подрядчика подчеркнули, что самое важное – не допустить остановки движения транспорта по мосту.

Добрынинский путепровод протяженностью 601 метр построен в 1985 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Он обеспечивает связь центральной части Ярославля с промышленным и жилым секторами Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU