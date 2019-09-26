Световые консоли и инсталляции: в Ярославле начали готовиться к Новому году
Советник мэра по вопросам торговли, рекламы и туризма Сергей Бакшин рассказал, что в соответствии с утвержденной единой концепцией оформления, Ярославль украсят гирляндами, новогодними декоративными конструкциями, световыми консолями, а здания подсветкой.
- Новый год наступит через три месяца, но мы начинаем готовиться к нему уже сейчас. Все инсталляции, которые будут установлены, надеюсь, создадут праздничное настроение и будут радовать ярославцев и гостей города, - сказал Сергей Бакшин.
Так, основные цвета украшений будут выполнены в бело-синей гамме. А главной площадкой новогодних гуляний по традиции станет Советская площадь, где установят главную новогоднюю ель, главный каток и резиденцию Деда Мороза. Также о подготовке к новогодним праздникам доложили и главы районов. Во всех районах города елки будут установлены на основных площадях, парках и у торговых центров.
Украшение города к Новому году должно быть завершено к 10 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU