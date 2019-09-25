Ярославец выпил и стащил у случайного знакомого пистолет
Прокуратурой Ленинского района Ярославля поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.
Суд установил, что в июне 2019 года мужчина распивал спиртного напитки со случайным знакомым в его квартире. Хозяин на минутку вышел, а гость, случайно обнаружив травматический пистолет модели «Лидер», похитил его и по-английски покинул чужую квартиру.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.226 УК РФ - хищение огнестрельного оружия.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU