Ярославец выпил и стащил у случайного знакомого пистолет

СЕГОДНЯ 20:11 2019-09-25T20:11:46+03:00

Травмат гость утащил, когда хозяин на минутку вышел из комнаты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За что получил 2 года 6 месяцев лишения свободы

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Прокуратурой Ленинского района Ярославля поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Суд установил, что в июне 2019 года мужчина распивал спиртного напитки со случайным знакомым в его квартире. Хозяин на минутку вышел, а гость, случайно обнаружив травматический пистолет модели «Лидер», похитил его и по-английски покинул чужую квартиру.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.226 УК РФ - хищение огнестрельного оружия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU