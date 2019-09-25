В Ярославской области ремонтируют объездную дорогу Карабиха – Веденье
– Гравийное покрытие обрабатывается грейдерной техникой, на асфальтобетонном устраняют дефекты и повреждения, оказывающие влияние на безопасность дорожного движения. Общая протяженность ремонтируемых участков – 11 километров. У нас стоит задача сделать все в максимально короткие сроки, насколько это позволят погодные условия. Работы уже ведутся, - рассказал заместитель директора областного департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.
Ремонт путепровода осложнил доступ к социальной инфраструктуре, сосредоточенной в поселке Карабиха, для жителей шести населенных пунктов. Для их удобства в первую очередь был пересмотрен маршрут движения школьного автобуса, который теперь ездит по объездной дороге. Туда же направлен поток личного автотранспорта. В связи с этим и понадобился ремонт альтернативной трассы. В ближайшее время будут решаться вопросы с пешеходным движением.
– Мы подготовили обращение в УПРДОР «Холмогоры», чтобы они рассмотрели возможность обустройства перехода через федеральную трассу на данном участке, – сообщил заместитель главы Ярославского района Николай Степанов. – Наверное, потребуется установка светофора: дорога очень оживленная, скоростной режим высокий. Кроме того, будут проведены народные сходы, чтобы выяснить потребность в доставке продуктов для населения с помощью выездных автолавок.
Ремонт путепровода будет проводиться в течение года.
ИСТОЧНИК KP.RU