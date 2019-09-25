2019-09-25T19:05:57+03:00
Общество

В Ярославле могут начать работу мобильные газозаправочные станции

Они способны восполнить нехватку стационарных заправок данного профиля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Передвижных газозаправочные станции могли бы доставлять топливо непосредственно на транспортные предприятия.Передвижных газозаправочные станции могли бы доставлять топливо непосредственно на транспортные предприятия.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

В Ярославле могут начать работу мобильные газозаправочные станции. Данный проект сейчас рассматривают власти города. Причина в том, что данный вид топлива обходится перевозчикам на 30% дешевле любого другого, но в Ярославле сейчас работают только две заправки, где продается газомоторное топливо. Находятся они на Промышленном шоссе и на юго-западной окружной дороге.

- Там всегда очереди. Мне даже пришлось нанять человека, который по ночам гоняет автобусы на эти заправки, - рассказал один из частных перевозчиков Ярославля Николай Гирфанов.

По данным, озвученным 25 сентября на заседании рабочей группы по развитию транспорта при мэрии города, в перспективе в Ярославле должны появиться еще как минимум четыре такие заправки – на улицах Волгоградской и Пожарского, а также у Чурилково и на проспекте Октября. А пока этого не произошло, рассматривается вариант приобретения для нужд ярославских перевозчиков передвижных газозаправочных станций, которые могли бы доставлять газ непосредственно на транспортные предприятия. Предполагается, что сделано это должно быть с привлечением средств инвесторов.

Вместе с тем, члены рабочей группы дали рекомендацию мэрии - направить на областной уровень обращение с просьбой плотно заняться развитием сети заправок с газомоторным топливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец выпил и стащил у случайного знакомого пистолет
Ярославская поликлиника №1 с улицы Пушкина переехала на проспект Октября
В Ярославле может появиться повременный проездной
В мэрии рассматривают вариант запуска трамваев в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля
В ярославском транспорте начнут тестировать систему безналичной оплаты проезда
Ярославского бизнесмена обвиняют в мошенничестве с белковым питанием для психбольных
В Угличе началась проверка по факту ДТП, в котором пострадал водитель
В Ярославской области «Инфинити» влетела в дом. Водитель в больнице
RockestraLive в Ярославле 4 октября
Крупнейшее в регионе животноводческое предприятие «Вощажниково» признано банкротом
В Ярославле осудят мужчину, хранившего дома наркотики в крупном размере
Похороны пешеходного перехода могут стать пророчеством для самих пешеходов
Ярославцу, убежавшему из магазина с шоколадной пастой, грозит тюрьма
В ярославских школах, садиках и больницах стало тепло
Трупы в шахте лифта. Ярославские следователи ищут причастных к преступлению сотрудников долгостроя
Леонид Агутин пригласил на встречу девушку из Рыбинска после удачного кавера
В Ярославле любительница быстрой езды чуть не лишилась айфона из-за штрафов
Два трупа в шахте лифта. Подростки сделали страшную находку в ярославском недострое
Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет
Мэрия Ярославля: многодетные семьи получат полмиллиона на погашение ипотеки
Девочки, не ссорьтесь! В Ярославле женщина переломала подруге ребра и нос
Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску
В Ярославле поймали серийного похитителя шуруповертов
В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с полицией