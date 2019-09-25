СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-25T19:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле могут начать работу мобильные газозаправочные станции. Данный проект сейчас рассматривают власти города. Причина в том, что данный вид топлива обходится перевозчикам на 30% дешевле любого другого, но в Ярославле сейчас работают только две заправки, где продается газомоторное топливо. Находятся они на Промышленном шоссе и на юго-западной окружной дороге.

- Там всегда очереди. Мне даже пришлось нанять человека, который по ночам гоняет автобусы на эти заправки, - рассказал один из частных перевозчиков Ярославля Николай Гирфанов.

По данным, озвученным 25 сентября на заседании рабочей группы по развитию транспорта при мэрии города, в перспективе в Ярославле должны появиться еще как минимум четыре такие заправки – на улицах Волгоградской и Пожарского, а также у Чурилково и на проспекте Октября. А пока этого не произошло, рассматривается вариант приобретения для нужд ярославских перевозчиков передвижных газозаправочных станций, которые могли бы доставлять газ непосредственно на транспортные предприятия. Предполагается, что сделано это должно быть с привлечением средств инвесторов.

Вместе с тем, члены рабочей группы дали рекомендацию мэрии - направить на областной уровень обращение с просьбой плотно заняться развитием сети заправок с газомоторным топливом.

ИСТОЧНИК KP.RU