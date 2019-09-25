2019-09-25T18:57:23+03:00
Общество

В Ярославле может появиться повременный проездной

Он даст возможность пассажиру, заплатившему один раз, ездить в течение определенного промежутка времени на любых видах транспорта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле может появиться повременный проездной.В Ярославле может появиться повременный проездной.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Члены рабочей группы по развитию транспорта при мэрии Ярославля на заседании 25 сентября предложили ввести в Ярославле разовый повременный проездной на час. Он давал бы право пассажиру, заплатив один раз, ехать с какими угодно пересадками в течение оговоренного времени – например, в рамках одного часа.

По мнению членов рабочей группы, особенно такие проездные пришлись бы кстати, если будет принято решение о дроблении длинных маршрутов транспорта на более короткие с увеличением количества их рейсов.

Напомним, также на заседании рабочей группы обсудили перспективы прокладки трамвайных путей в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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