2019-09-25T17:45:12+03:00
Происшествия

Ярославского бизнесмена обвиняют в мошенничестве с белковым питанием для психбольных

Обвинение считает, что Владимир Руденко украл из бюджета 17 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В среду, 25 сентября, в Кировском районном суде Ярославля начали рассматривать дело директора ярославского «Комбината социального питания» Владимира Руденко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвинение считает, что Руденко, руководя частной компанией, которая отвечала за поставки горячего питания в областную психиатрическую больницу с осени 2015 по лето 2017 год, обманным путем украл из бюджета 17 миллионов рублей.

В завтрак пациентов психиатрической больницы должны были добавлять белковые смеси, не менее 27 граммов в каждую порцию. Однако смесь не приобреталась в необходимых объемах, и вообще Руденко покупал ее не у дистрибьютора в Москве, а на сайте бесплатных объявлений за наличный расчет.

Сам он своей вины не признает, оправдываясь тем, что белковая смесь выпускается монополистом и стоит очень дорого.

Следствие по этому дело растянулось на 20 месяцев. В судебном процессе примут участие около 400 свидетелей, поэтому рассмотрение дела тоже завершится не быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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