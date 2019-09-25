В Угличе началась проверка по факту ДТП, в котором пострадал водитель
По факту ДТП в Угличе, в результате которого пострадал мужчина, проводится проверка. Авария произошла 24 сентября на перекрёстке улиц Свобода и Ярославская около половины второго дня.
- По предварительной информации столкнулись автомобиль «Инфинити», под управлением 41-лтенего мужчины и машина «Форд-Фокус», под управлением 55-летнего водителя, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После этого «Инфинити» совершила наезд на препятствие.
В результате происшествия водитель «Инфинити» был госпитализирован в больницу. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU