2019-09-25T15:39:41+03:00
Происшествия

В Ярославской области «Инфинити» влетела в дом. Водитель в больнице

На момент ДТП он был лишен прав
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ярославской областиФОТО: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ярославской области
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Во вторник, 24 сентября, в Угличе на перекрестке Ярославской улицы и улицы Свободы автомобиль «Инфинити» столкнулся с «Форд Фокусом» и врезался в дом. За рулем дорогой японской иномарки был 41-летний водитель. Он лишен водительских прав. «Фордом управлял 55-летний мужчина.

Водитель «Инфинити» получил травмы и был госпитализирован скорой помощью. Идет проверка.

– За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека получили травмы, – сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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