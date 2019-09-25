В Ярославской области «Инфинити» влетела в дом. Водитель в больнице

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-25T15:39:41+03:00

На момент ДТП он был лишен прав

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Во вторник, 24 сентября, в Угличе на перекрестке Ярославской улицы и улицы Свободы автомобиль «Инфинити» столкнулся с «Форд Фокусом» и врезался в дом. За рулем дорогой японской иномарки был 41-летний водитель. Он лишен водительских прав. «Фордом управлял 55-летний мужчина.

Водитель «Инфинити» получил травмы и был госпитализирован скорой помощью. Идет проверка.

– За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека получили травмы, – сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU