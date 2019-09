RockestraLive в Ярославле 4 октября

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-25T15:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в следующую пятницу, 4 октября на сцене «Дворца молодёжи» выступит московский симфонический оркестр RockestraLive. Только в этот вечер гостям концерта будут представлены более двадцати мировых хитов:: AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Linkin Park, Iron Maiden, Michael Jackson, Led Zeppelin и многое другое.

За четыре года существования RockestraLive завоевали сердца тысяч слушателей! И если вы ещё не знаете о них, то самое время открыть для себя абсолютно новый мир, в котором классическая музыка с феерией раскрывает совершенно иную сторону рока. Скрипки, альты, виолончели, контрабас, деревянные и медные духовые именно то, что нужно, чтобы полностью перевернуть ваше представление о, казалось бы, привычном. И музыканты RockestraLive смогут это сделать, потому что в творческой алхимии им нет равных.

RockestraLive - Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover).Live @ Moscow Kremlin, encore 12.03.17

Сегодня в арсенале RockestraLive более 200 композиций зарубежных групп от The Beatles до Twenty One Pilots. Звучали они не только на площадках десятков российских городов, но и на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Шанс их оценить теперь есть и у вас. Ведь это не просто любимая музыка. Это гораздо больше. Начало в 19.00.

Билеты

Билеты в кассах города

ИСТОЧНИК KP.RU