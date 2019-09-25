2019-09-25T15:22:01+03:00
Звезды

RockestraLive в Ярославле 4 октября

Московский симфонический оркестр RockestraLive выступит во Дворце Молодежи
Поделиться:
Новый взгляд на классикуНовый взгляд на классику
Изменить размер текста:

Уже в следующую пятницу, 4 октября на сцене «Дворца молодёжи» выступит московский симфонический оркестр RockestraLive. Только в этот вечер гостям концерта будут представлены более двадцати мировых хитов:: AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Linkin Park, Iron Maiden, Michael Jackson, Led Zeppelin и многое другое.

За четыре года существования RockestraLive завоевали сердца тысяч слушателей! И если вы ещё не знаете о них, то самое время открыть для себя абсолютно новый мир, в котором классическая музыка с феерией раскрывает совершенно иную сторону рока. Скрипки, альты, виолончели, контрабас, деревянные и медные духовые именно то, что нужно, чтобы полностью перевернуть ваше представление о, казалось бы, привычном. И музыканты RockestraLive смогут это сделать, потому что в творческой алхимии им нет равных.

RockestraLive - Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover).Live @ Moscow Kremlin, encore 12.03.17

Сегодня в арсенале RockestraLive более 200 композиций зарубежных групп от The Beatles до Twenty One Pilots. Звучали они не только на площадках десятков российских городов, но и на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Шанс их оценить теперь есть и у вас. Ведь это не просто любимая музыка. Это гораздо больше. Начало в 19.00.

Билеты

Билеты в кассах города

Билеты в кассах города

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Угличе началась проверка по факту ДТП, в котором пострадал водитель
В Ярославской области «Инфинити» влетела в дом. Водитель в больнице
Крупнейшее в регионе животноводческое предприятие «Вощажниково» признано банкротом
В Ярославле осудят мужчину, хранившего дома наркотики в крупном размере
Похороны пешеходного перехода могут стать пророчеством для самих пешеходов
Ярославцу, убежавшему из магазина с шоколадной пастой, грозит тюрьма
В ярославских школах, садиках и больницах стало тепло
Трупы в шахте лифта. Ярославские следователи ищут причастных к преступлению сотрудников долгостроя
Леонид Агутин пригласил на встречу девушку из Рыбинска после удачного кавера
В Ярославле любительница быстрой езды чуть не лишилась айфона из-за штрафов
Два трупа в шахте лифта. Подростки сделали страшную находку в ярославском недострое
Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет
Мэрия Ярославля: многодетные семьи получат полмиллиона на погашение ипотеки
Девочки, не ссорьтесь! В Ярославле женщина переломала подруге ребра и нос
Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску
В Ярославле поймали серийного похитителя шуруповертов
В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с полицией