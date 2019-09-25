2019-09-25T14:01:50+03:00
Происшествия

В Ярославле осудят мужчину, хранившего дома наркотики в крупном размере

Мужчина уже отбывает наказание за ранее свершенные преступления
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фемида приговорила мужчину к трем годами и семи месяцам лишения свободы.Фемида приговорила мужчину к трем годами и семи месяцам лишения свободы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудят 29-летнего местного жителя, которых хранил у себя дома наркотики в крупном размере. Стоит отметить, что мужчина уже отбывает наказание за ранее совершенные преступления.

- В апреле 2019 года, подсудимый, с целью потребления в немедицинских целях наркотических средств, незаконно хранил при себе наркотическое средство до момента его выявления и задержания сотрудниками полиции, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Подсудимый раскаялся в содеянном, признал вину в полном объеме и всячески содействовал ходу расследования. Фемида приговорила мужчину к трем годами и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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