Похороны пешеходного перехода могут стать пророчеством для самих пешеходов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-25T14:00:14+03:00

В Ярославле люди продолжают переходить дорогу в месте, где на Фрунзе убрали «зебру»

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Ярославцы рискуют жизнью из-за 60 метров. Люди продолжают переходить дорогу там, где раньше был переход на проспекте Фрунзе, напротив администрации, тогда как совсем рядом есть регулируемый пешеходный переход. Решение убрать «зебру» было обусловлено частыми ДТП. Однако, ситуация стала только хуже.

Ярославец Александр Кононов устроил похороны переходу, которым люди пользовались много лет. Он возложил к нему цветы и погрустил на видео.

- Статистика сбиваемых людей на дорогах довольно велика, и не надо её повышать безграмотными решениями. Молебны о спасении пешеходов не всегда помогают, даже если окурить опасное место ладаном и поставить свечи в храме, - считает мужчина.

Можно сколько угодно говорить о том, что решение убрать «зебру» глупое или мудрое, но ни принципы, ни сэкономленное время не стоят человеческих жизней. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не подвергайте себя опасности и не подставляйте водителей.

Смерть пешеходного перехода.Одним пешеходным переходом меньше. Многие утверждали, что в нём и была причина огромной пробки и вот - перехода нет, а пробка есть. От куда столько дураков?

ИСТОЧНИК KP.RU