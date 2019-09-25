Ярославцу, убежавшему из магазина с шоколадной пастой, грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-25T13:25:26+03:00

Сообщается, что ранее преступник был неоднократно судим, а также отбывал наказания в местах лишения свободы, откуда освободился в феврале 2019 года. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле прокуратура поддержала обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который совершил открытую кражу из продуктового магазина. Инцидент произошел в Брагино, в одной из торговых точек на Ленинградском проспекте.

- Подсудимый взял с полки банку шоколадной пасты, которая стоит 168 рублей и выбежал с ней из магазина, игнорируя требования работников, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По видеозаписи с камер, расположенных в магазине обвиняемый был опознан сотрудниками полиции.

Сообщается, что ранее преступник был неоднократно судим, а также отбывал наказания в местах лишения свободы, откуда освободился в феврале 2019 года. За совершение нового преступления мужчине может грозить до четырех лет тюрьмы. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU