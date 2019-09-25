В ярославских школах, садиках и больницах стало тепло

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-25T13:00:41+03:00

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Во вторник, 24 сентября, в ярославских школах, детских садах и больницах начали давать отопление.

В департаменте городского хозяйства мэрии рассказали, что батареи стали теплыми уже в 171 из 180 учреждений. Среди них 80 школ и 146 детских садов. Также отопление включили в 27 больницах, 44 спортивных секциях и 43 учреждениях культуры.

В городских квартирах тепла по-прежнему нет. Власти обещали, что «протопят» жилой фонд 27 сентября. Ярославцы очень ждут этого, ведь температура воздуха на улице всего +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU