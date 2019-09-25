Трупы в шахте лифта. Ярославские следователи ищут причастных к преступлению сотрудников долгостроя

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-25T12:58:56+03:00

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Ярославские следователи устанавливают ответственных за консервацию недостроя сотрудников, которые могут быть причастны к смерти двух человек. Во вторник, 24 сентября, в шахте лифта строящегося здания на улице Саукова подростки обнаружили два трупа. Тела мужчин направлены на судмедэкспертизу, их личности устанавливаются.

- Следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. - По данным следствия, сотрудники организации застройщика не приняли необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу граждан внутрь недостроенного объекта, что привело к причинению по неосторожности смерти двум лицам.

Сейчас следователи устанавливают конкретных сотрудников, причастных к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU