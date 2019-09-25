В Ярославле любительница быстрой езды чуть не лишилась айфона из-за штрафов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-25T11:47:10+03:00

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Ярославна любила быструю езду и накопила 16 административных штрафов на 8 тысяч рублей.

Взысканием занялись судебные приставы, так как женщина не особо торопилась оплатить свои развлечения. Пока водитель общалась с представителями власти, то не раз отвечала на звонки по дорогому айфону.

– Судебным приставом в присутствии понятых был составлен акт о наложении ареста на престижный гаджет, – рассказали в ведомстве.

Однако реализовать телефон в счет долга приставы не успели: ярославна в этот же день погасила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU