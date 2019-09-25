2019-09-25T11:47:10+03:00
Общество

В Ярославле любительница быстрой езды чуть не лишилась айфона из-за штрафов

Взысканием занялись судебные приставы
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославна любила быструю езду и накопила 16 административных штрафов на 8 тысяч рублей.

Взысканием занялись судебные приставы, так как женщина не особо торопилась оплатить свои развлечения. Пока водитель общалась с представителями власти, то не раз отвечала на звонки по дорогому айфону.

– Судебным приставом в присутствии понятых был составлен акт о наложении ареста на престижный гаджет, – рассказали в ведомстве.

Однако реализовать телефон в счет долга приставы не успели: ярославна в этот же день погасила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два трупа в шахте лифта. Подростки сделали страшную находку в ярославском недострое
Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет
Мэрия Ярославля: многодетные семьи получат полмиллиона на погашение ипотеки
Девочки, не ссорьтесь! В Ярославле женщина переломала подруге ребра и нос
Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску
В Ярославле поймали серийного похитителя шуруповертов
В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с полицией
В Ярославле за аварию с пострадавшим осудили пьяного водителя
Двое собутыльников в Данилове до смерти избили третьего
Стоимость проезда для пенсионеров в Ярославле тоже увеличится
Ярославцев, имеющих противопоказания к вождению авто, хотят лишить прав
В Ярославле задержали парня, который расплатился в магазине поддельными деньгами
В Ярославле состоялось открытие ХХ Международного волковского фестиваля
Теплу быть! В Ярославле затопили котельные
В Ярославле на проспекте Ленина машина сбила пенсионерку
Насмешили всю страну: названия двух ярославских деревень могут быть признаны самыми веселыми в стране
В Ярославской области пропал молодой мужчина в футболке с волками и татуировкой на левой руке
Вроде не сезон: житель Рыбинска украл из подъезда велосипед
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе»
Не трамвай, объедет. Иномарка на рельсах угодила в жесткое ДТП
Ярославец выпивал с девушкой и украл у нее дорогой телефон
В Ярославле задержали двух парней с 103 свертками с гашишем
В Ярославской области начался сбор налогов с жителей
В России составили рейтинг благосостояния: на каком месте жители Ярославской области
«Джокеры» переиграли «Локомотив»
Мэрию Ярославля обязали чистить сточные воды
Как таких земля носит? В Ярославле вынесли приговор подонку, который ограбил инвалида, ранил ребенка и ради развлечения убил человека с тростью