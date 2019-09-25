2019-09-25T11:25:22+03:00
Происшествия

Два трупа в шахте лифта. Подростки сделали страшную находку в ярославском недострое

Возбуждено уголовное дело
Роман РЫЖИКОВ
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Пока не ясно, носила ли смерть насильственный характерПока не ясно, носила ли смерть насильственный характерФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из долгостроев в Заволжском районе Ярославля нашли два трупа. Тела двух мужчин обнаружили подростки, которые смогли пробраться на неохраняемую стройку. Мальчик с девочкой выбежали на улицу к прохожим, чтобы узнать, как вызвать полицию.

- Мы с мужем шли за ребенком в сад, когда из долгостроя на Саукова выбежали дети, - рассказала КП-Яросалвль Ксения Бовкун. – Они сказали, что нашли труп мужчины в шахте лифта. Мы решили убедиться, что ребята не шутят. Они показали место, и я вызвала полицию. Приехали криминалисты, скорая и МЧС. Они все проверили, вышли, сказали, что трупа два. На опросили и отпустили...

В следственном комитете информацию подтвердили. Специалистам предстоит ответить не только на вопрос о том, как погибли мужчины, но и почему на территорию строящегося объекта может беспрепятственно попасть кто угодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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